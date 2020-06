Webwinkel Amazon behoudt zijn status als het waardevolste merk ter wereld, zo blijkt dinsdag uit het jaarlijkse overzicht van pr-bedrijf WPP en dataconsultancy Kantar. De merkwaarde nam met bijna een derde toe tot 415,9 miljard dollar (omgerekend 371 miljard euro). Amazon vaart wel bij het grote aantal bestellingen tijdens de lockdowns in de verschillende delen van de wereld.

Apple staat net als in 2019 op de tweede plaats en vertegenwoordigt dit jaar een waarde van 352,2 miljard dollar. Microsoft wordt ingeschat op 326,5 miljard dollar en neemt de derde plek van Google over.

Het technologiebedrijf profiteert net als Amazon van de coronacrisis, aangezien veel mensen tijdens het thuiswerken overleg voerden en via Microsoft Teams werkten. Visa, webwinkel Alibaba, het Chinese technologiebedrijf Tencent, Facebook, McDonald's en MasterCard maken de top tien compleet.

De hoogste nieuwe binnenkomer in de BrandZ Top 100 van Kantar is de Chinese videoapp TikTok, die met een waarde van 16,8 miljard dollar op plek 79 terug te vinden is. De lijst wordt jaarlijst samengesteld op basis van beurswaarde en wereldwijd consumentenonderzoek.