Uitkeringsinstantie UWV heeft in de eerste week van de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) 11.500 aanvragen binnen gekregen, meldt het UWV dinsdag. Alleen op maandag al kwamen er vijfduizend aanvragen binnen. Wel wordt een groot deel van de aanvragen afgewezen, schrijft UWV.

De regeling is bedoeld voor flexwerkers die door de coronacrisis ineens een groot deel van hun inkomen zijn kwijtgeraakt en niet kunnen terugvallen op een sociaal vangnet. Werknemers met flexibele contracten en inkomstenverlies door corona kunnen de tegemoetkoming nog tot en met 12 juli aanvragen.

Flexwerkers maken aanspraak op de rekening als ze in februari minimaal 400 euro bruto verdienden en twee maanden later nog maximaal de helft hiervan binnenkregen door de coronacrisis. Zij kunnen voor de maanden maart, april en mei 550 euro bruto per maand terugkrijgen van het UWV, omgerekend 1.650 euro in totaal.

UWV schrijft dat een groot deel van de aanvragers de 1.650 euro bruto op de rekening heeft ontvangen, maar dat ook nog veel aanvragen worden afgewezen. Ruim de helft van de aanvragers zou geen aanspraak maken op de TOFA-regeling, doordat mensen te weinig verdienden in februari of juist te veel in april.