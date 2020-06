Shell moet vanwege vraaguitval als gevolg van de coronacrisis en de lage olieprijs tenminste 15 miljard dollar, omgerekend 13,3 miljard euro, afboeken op zijn bezittingen. Mogelijk lopen de miljardenafschrijvingen zelfs op tot 22 miljard dollar, zo laat het bedrijf dinsdag wegen.

Vooral de gasprojecten en investeringen in Australië zijn minder waard geworden. Daarnaast moet Shell miljarden afschrijven op de oliewinning op zee voor de kust van Brazilië en op de schalievelden in Noord-Amerika. Het bedrijf houdt er bovendien rekening mee dat de olie- en gasprijzen niet op korte termijn zullen herstellen.

Naast lage olie- en gasprijzen heeft Shell ook last van de vraaguitval als gevolg van de coronacrisis. Hierdoor komt de verkoop van olieproducten in het tweede kwartaal - op basis van voorlopige cijfers - uit tussen de 3,5 en 4,5 miljoen vaten. Ter vergelijking, in dezelfde periode vorig jaar was dat volume nog 6,6 miljoen vaten.

Het productievolume van olie en gas komt in het tweede kwartaal uit op 2,3 of 2,4 miljoen vaten tegenover 3,58 miljoen vaten vorig jaar. De definitieve kwartaalcijfers maakt Shell op 30 juli bekend.