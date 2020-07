Vanaf 1 juli wordt een hele reeks nieuwe wet- en regelgeving van kracht die van belang is voor bedrijven, consumenten, werkenden en gepensioneerden. NU.nl zet de belangrijkste veranderingen op een rij.

Vanaf woensdag wordt het geboorteverlof voor partners flink uitgebreid. Sinds 2019 is het verlof voor partners in loondienst uitgebreid van twee dagen naar één keer het aantal werkuren per week, waarbij het loon wordt doorbetaald door de werkgever.

Vanaf 1 juli wordt het verlof met nog eens vijf weken verlengd. In die periode krijgt de werknemer een uitkering van het UWV ter hoogte van 70 procent van het salaris en heeft de werkgever geen loonkosten.

Het extra verlof moet binnen een half jaar worden opgenomen en mag gespreid worden over die periode. Om gebruik te mogen maken van de regeling, moet de partner in de eerste vier weken na de geboorte al wel een week vrij hebben genomen. Ook moet het verlof minimaal een maand van tevoren bij de werkgever zijn aangevraagd, tenzij dat door vroeggeboorte niet mogelijk is.

Sigaretten voortaan uit zicht in supermarkten

Supermarkten mogen vanaf woensdag geen sigaretten en shag meer in het zicht hebben staan. Warenautoriteit NVWA liet eerder aan NU.nl weten direct te zullen handhaven op het uitstalverbod.

Aanvankelijk zou dit op 1 januari van dit jaar al van kracht gaan, maar de supermarkten kregen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) uitstel tot 1 juli, omdat ze meer tijd nodig hadden. De grote supermarktketens zeggen er nu wel klaar voor te zijn.

Particulieren krijgen subsidie voor elektrische auto

De subsidieregeling voor elektrisch rijden wordt officieel van kracht. Hierdoor komen particulieren die een elektrische auto aanschaffen of privé leasen met terugwerkende kracht vanaf 4 juni in aanmerking voor subsidie.

Het voertuig moet een rijbereik hebben van minimaal 120 kilometer en een catalogusprijs, oftewel de oorspronkelijke nieuwprijs, die tussen de 12.000 en 45.000 euro ligt. Dit jaar en volgend jaar is er voor een gebruikte elektrische auto een subsidiebedrag van 2.000 euro beschikbaar, terwijl er voor een nieuw model 4.000 euro beschikbaar is.

Minimumloon en AOW stijgen

Het minimumloon wordt twee keer per jaar aangepast aan de gemiddelde cao-lonen. Dat houdt dit keer in dat iedere werknemer boven de 21 jaar vanaf 1 juli minstens 1.680 euro bruto per maand verdient. Het gaat om een verhoging van 27 euro per maand, op 1 januari kwam er 18 euro bij.

Deze bedragen gelden voor een volledig dienstverband. Het staat niet wettelijk vast hoeveel uren dat zijn. Doorgaans gaat het om een werkweek van 36, 38 of 40 uur.

Het minimumjeugdloon gaat ook omhoog. De bedragen variëren per juli van 504 euro bruto voor vijftienjarigen tot 1.344 euro voor twintigjarigen. Tot nu toe lag het minimumloon voor jongeren tussen de 496,10 euro en 1322,90 euro.

Omdat het minimumloon stijgt, krijgen AOW'ers er per 1 juli ook iets bij. Zo ontvangen alleenstaande AOW'ers vanaf die datum netto 1.201,42 euro per maand. Nu is dat nog 1.187,43 euro.

Gehuwden en samenwonende partners krijgen per 1 juli een bedrag van 822,62 euro. AOW'ers met een partner die nog geen AOW ontvangt, ontvangen hogere bedragen.