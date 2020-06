Het aantal WW-uitkeringen zal de komende achttien maanden met 106.000 toenemen ten opzichte van eind 2019, zo laat het UWV dinsdag weten. Dit zorgt samen met de introductie van nieuwe regelingen voor hogere kosten bij het UWV.

In de dinsdag gepubliceerde Juninota meldt het UWV dat het aantal WW-uitkeringen met 84.000 zal stijgen dit jaar. Daarmee komt het verwachte totaal voor eind 2020 uit op 306.500. Hiermee stijgen de WW-lasten tot 4,8 miljard euro, een toename van 1,2 miljard euro vergeleken met eind 2019.

In 2021 komen daar naar verwachting nog eens 22.000 nieuwe uitkeringen bovenop, wat vooralsnog zal resulteren in WW-lasten van 5,4 miljard euro. Het UWV baseert zich hierbij op de berekeningen van het Centraal Planbureau voor de werkgelegenheid. Vanwege de huidige onzekerheid op de arbeidsmarkt waarschuwt het UWV dat de WW-lasten in 2021 mogelijk 2,2 miljard hoger uit zullen vallen.

Vanwege de invoering van regelingen als de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) en de Compensatie transitievergoeding zijn de lasten van het UWV verdubbeld, aldus Nathalie van Berkel, lid van de raad van bestuur.

"Aan uitkeringen verwachten we dit jaar 21,8 miljard euro uit te geven. Dit is 1,9 miljard euro meer dan vorig jaar. Daarnaast keren we meer uit vanwege nieuwe regelingen. De compensatieregeling transitievergoeding, maar vooral de NOW komt hier dit jaar met circa 20 miljard euro aan lasten nog bovenop", aldus Van Berkel.