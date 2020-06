Mirage Retail Group, het moederbedrijf van Blokker en Big Bazar, is nog steeds geïnteresseerd in een overname van HEMA. Dat zegt ceo Michiel Witteveen dinsdag in gesprek met NU.nl.

Vlak voordat het management van HEMA overeenstemming bereikte met een groep schuldeisers over een overname die gepaard ging met schuldsanering, liet het moederbedrijf van Blokker weten belangstelling te hebben voor de winkelketen.

"We zijn daar nog steeds in geïnteresseerd, zijn daar nog mee bezig en hebben er voldoende middelen voor", aldus Witteveen stellig. "Daar is een bepaalde procedure voor en wij houden ons aan de regels daarvoor."

De onlineverkopen zijn minder belangrijk

De Blokker- en Big Bazar winkels van de Mirage Retail Group zijn de eerste maanden van de coronacrisis goed doorgekomen, zonder dat daarbij een beroep is gedaan op steunmaatregelen van de overheid. Ook zijn leveranciers en verhuurders doorbetaald.

"Ondanks het feit dat het aantal bezoekers nu nog steeds 20 procent lager ligt", zegt Witteveen, waar ook Miniso en speelgoedwinkelketen Intertoys toe behoren in een toelichting op de publicatie van de jaarcijfers over 2019.

De onlineverkopen van Blokker maken maar 10 procent uit van de omzet en dat vindt het bedrijf prima zo. "Wij zijn retailer", aldus Witteveen. Wel is de wens dat op termijn klanten meer vanuit huis bestellen en dat dan vervolgens in de winkel ophalen. "Dat moet het worden in de toekomst."

Intertoys wordt nu volledig geïntegreerd

Volgens de ceo van Mirage zijn de doelstellingen over 2019 gehaald en is op sommige fronten beter gepresteerd dan verwacht. "Ons eigen vermogen is met 64 miljoen euro weer positief en ziet er een stuk gezonder uit dan een jaar eerder."

In het afgelopen jaar werd het verlies met 200 miljoen euro teruggebracht tot 144 miljoen euro, de omzet daalde van 817 miljoen euro tot 544 miljoen euro. Dat laatste is het gevolg van de verkoop van ketens zoals Marskramer en de sluiting van verlieslatende winkels.

In de tweede helft van dit jaar wordt speelgoedketen Intertoys volledig geïntegreerd binnen de groep. Dat gaat om 130 winkels, tachtig franchisefilialen en elfhonderd werknemers. De keten werd in september vorig jaar teruggekocht.