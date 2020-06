In mei heeft de detailhandel in Nederland 8,2 procent meer omzet gedraaid ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Daarmee werd de grootste groei sinds 2006 genoteerd. Vooral doe-het-zelfwinkels draaiden meer omzet, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Ook meubelzaken, elektronicawinkels en zaken die recreatie-artikelen verkopen zagen de omzet toenemen. Keukenhandels en vloerspecialisten deden eveneens goede zaken afgelopen maand.

Eerder deze maand constateerde ABN AMRO hetzelfde met betrekking tot de detailhandel.

Drogisterijen hielden in mei de schade beperkt, terwijl kledingwinkels en schoenenzaken opnieuw een slechte maand hadden. Wel was het omzetverlies in mei minder groot dan in april.

Net als in april lag de online omzet van de detailhandel in mei met een plus van 49,5 procent fors hoger dan een jaar eerder. Winkels die filialen hebben maar ook online verkopen, noteerden 64,8 procent meer online omzet. De echte webwinkels boekte afgelopen maand 38,7 procent meer omzet.

Het totale verkoopvolume was in mei 5,9 procent hoger dan een jaar eerder.