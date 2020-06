De Albert Heijn to go-winkels blijven ook de komende jaren aanwezig op de stations van NS, zo maken de partijen dinsdag bekend. Albert Heijn en de NS hebben besloten hun samenwerking voort te zetten en naar nieuwe groeimogelijkheden te kijken.

De samenwerking begon in 1999, toen op het station in Den Bosch de eerste winkel werd geopend. Het meest recente stationsfiliaal werd eerder deze maand geopend op het vernieuwde station Rotterdam Alexander.

"Het is mooi om te zien dat we samen al 20 jaar klanten blij maken met ons assortiment dat naadloos aansluit bij hun behoefte voor onderweg. Ik ben ook blij dat we, zeker na deze impactvolle periode, weer samen winkels kunnen openen", aldus Albert Heijn ceo Marit van Egmond.

"Het voelt goed dat we de lange samenwerking met Albert Heijn kunnen voortzetten. De winkels zorgen er mede voor dat een bezoek aan het station als een aangenaam onderdeel van de hele reis wordt ervaren", voegt Roger van Boxtel, president-directeur van NS, toe.

De gemakswinkels van Albert Heijn zijn inmiddels ook bij benzinestations en in de steden te vinden.