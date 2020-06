Nederlanders hebben vorige maand nog meer geld op spaarrekeningen gezet dan de maand ervoor, toen sparen ook al sterk in trek was. Er stond aan het eind van mei bijna 9,5 miljard euro meer op Nederlandse spaarrekeningen dan eind april, blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB).

In totaal hebben alle Nederlanders samen nu een spaarpotje van ruim 384 miljard euro. Veruit het meeste geld staat op rekeningen met een opzegtermijn, een kleiner deel op deposito's met een vaste looptijd.

Vorige maand groeide het spaartegoed al met een kleine 4 miljard euro. Toen sprak DNB al van een uitzonderlijke situatie, maar de groei van mei is een record sinds DNB deze gegevens bijhoudt.

Een verklaring is niet eenvoudig te geven, gezien het feit dat de rente op spaargeld nihil is. Aan de andere kant is de economische situatie door de coronacrisis zeer onzeker, wat bij mensen de behoefte kan voeden hun geld in veilige havens onder te brengen.