Cirque du Soleil is failliet. Het Canadese entertainmentbedrijf heeft maandag op de website bekendgemaakt dat het een verzoek tot uitstel van betaling heeft gedaan als gevolg van het gedwongen annuleren van shows wegens de coronaviruspandemie. Cirque du Soleil Entertainment Group heeft verzocht om schuldbemiddeling. Het bedrijf wil graag een doorstart maken.

Het gaat sinds de uitbraak van de coronapandemie slecht met Cirque du Soleil. Het bedrijf heeft voorstellingen af moeten zeggen en ontsloeg dit voorjaar al 95 procent van het personeel.

Cirque du Soleil gaat naar verluidt gebukt onder een schuldenlast van 900 miljoen dollar (ruim 800 miljoen euro). Het grootste circusbedrijf ter wereld werkt momenteel samen met bestaande aandeelhouders aan een financiële herstructurering waarbij bedrijfsbezittingen worden overgenomen in ruil voor geld. Ook verstrekken sponsoren, waaronder de overheid van de Canadese provincie Quebec waar Cirque du Soleil in 1984 werd opgericht, voor 300 miljoen dollar aan financiële middelen aan Cirque du Soleil.

Daniel Lamarre, directeur van Cirque du Soleil, meldt in een verklaring dat het bedrijf "meer dan 36 jaar erg succesvol was, tot het coronavirus toesloeg". Ook moest er volgens Lamarre "kordaat" worden gehandeld om de toekomst van Cirque du Soleil veilig te stellen.

'Ik kijk ernaar uit om onze activiteiten opnieuw op te bouwen'

"De robuuste inzet van de sponsors - inclusief extra fondsen om onze getroffen werknemers, contractanten en belangrijke partners te ondersteunen, die allemaal belangrijk zijn voor het rendement van Cirque - weerspiegelt ons wederzijds geloof in de kracht en het langetermijnpotentieel van ons merk", aldus Lamarre. "Ik kijk ernaar uit om onze activiteiten opnieuw op te bouwen en samen te komen om opnieuw het magische spektakel te creëren dat Cirque du Soleil is voor onze miljoenen fans over de hele wereld."

In maart brachten bronnen binnen het circus al naar buiten dat het Canadese circusbedrijf saneringsmogelijkheden onderzocht, waaronder een faillissementsaanvraag.

Naar verwachting kan de herstructurering dit najaar worden afgerond. Wanneer het bedrijf met nieuwe voorstellingen wil beginnen, is nog niet duidelijk.

Het spektakel was vorig jaar voor het laatst in Nederland te zien, op het Haagse Malieveld. Er kwamen 132.000 bezoekers op af.