Verschillende partijen in Duitsland willen een parlementair onderzoek naar de rol van toezichthouders en de regering bij de instorting van betaaldienstverlener Wirecard. Verschillende politici zeggen dat de autoriteiten totaal gefaald hebben in de zaak.

Wirecard vroeg vorige week uitstel van betaling aan, nadat 2 miljard euro uit de boekhouding van het bedrijf was verdwenen, vermoedelijk door fraude. Volgens oppositiepartijen hebben de toezichthouders dit voor hun neus zien gebeuren.

Parlementariër Frank Schäffler van de liberale FDP vindt dat de financieel toezichthouder BaFin zwaar tekort is geschoten. De waakhond heeft volgens Schäffler vijftien maanden zitten wachten op een rapport over Wirecard, terwijl er toen al lang signalen waren van fraude.

Ook de regering gaat niet vrijuit, betoogt de CSU, de zusterpartij van de CDU van bondskanselier Merkel. Bij het ministerie van Financiën kwamen volgens de partij al enige tijd voor de ineenstorting van Wirecard berichten over misstanden binnen.

De krant Frankfurter Allgemeine schrijft dat BaFin al in de eerste helft van 2018 het idee had dat er iets mis was bij Wirecard, waarna één medewerker op de zaak werd gezet.