Het UWV heeft het zo druk met extra werk door de coronacrisis dat het aan sommige andere taken niet meer toekomt. Toezien op de verplichtingen van uitkeringsgerechtigden schiet er deels bij in, meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maandag.

Het UWV heeft de afgelopen periode "de allerhoogste prioriteit gegeven" aan het tijdig betalen van en beslissen over WW-uitkeringen. Het aantal aanvragen groeide door de crisis fors en dan waren er ook nog de noodmaatregelen NOW en TOFA.

Een voorbeeld van beleid waar de controle en handhaving nu minder sterk op is, is de sollicitatie- of verschijningsplicht. Als werkzoekenden zich hier niet aan houden, heeft dat tijdelijk geen gevolgen voor de uitkering. De maatregel geldt in ieder geval tot 1 september.

Volgens het ministerie heeft het UWV de afgelopen maanden overgewerkt, maar is de capaciteit krap. Er worden dan ook nieuwe medewerkers geworven en opgeleid bij de uitkeringsinstantie.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft de halfjaarlijkse Stand van de uitvoering sociale zekerheid maandag naar de Tweede Kamer gestuurd.