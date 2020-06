De landen van de Europese Unie (EU) hebben de economische sancties tegen Rusland met zes maanden verlengd tot 31 januari 2021. Dat heeft de Europese Raad maandag bekendgemaakt.

Het besluit om dat te doen is al op 19 juni genomen, toen de leiders van de landen van de EU overleg hadden. De strafmaatregelen werden in 2014 ingesteld vanwege de steun van Moskou aan pro-Russische rebellen in Oekraïne.

De Europese leiders hebben vastgesteld dat het vredesplan van Minsk nog steeds "niet volledig is geïmplementeerd". De strafmaatregelen zijn gekoppeld aan invoering daarvan, wat eind 2015 had moeten gebeuren.

Elk half jaar wordt gekeken of daar verandering in is gekomen. Zolang dat niet het geval is, worden de maatregelen weer met zes maanden verlengd.

De sancties zijn specifiek gericht tegen de financiële, energie- en defensiesector.