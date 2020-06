NS verwacht dat de reizigersaantallen pas na 2024 terug zijn op het niveau van vorig jaar en past daarom de omvang van het bedrijf aan op de nieuwe situatie. In de komende jaren zullen naar verwachting zo'n 2.300 arbeidsplaatsen verloren gaan, gedwongen ontslagen zijn volgens het spoorbedrijf niet aan de orde.

Dat heeft NS maandag bekendgemaakt. Eerder liet het spoorbedrijf al weten dat de inkomsten de komende vijf jaar 4,7 miljard euro lager zullen uitkomen als gevolg van de coronacrisis. Tot 2025 moeten de kosten met 1,4 miljard euro omlaag.

"Dat is noodzakelijk om het treinkaartje ook in de toekomst betaalbaar te houden en noodzakelijke investeringen te kunnen blijven doen voor de reiziger", aldus het bedrijf. NS heeft "verkennende gesprekken" gevoerd met de vakbonden en de ondernemingsraad over hoe invulling gegeven wordt aan het pakket aan maatregelen.

Ook is het personeel op de hoogte gebracht van de plannen. NS gaat ervan uit dat in de nabije toekomst minder mensen de trein nemen. "Door ander reisgedrag en economische krimp." Om het bedrijf daarop in te richten en weer financieel gezond te krijgen, zijn maatregelen onvermijdelijk.

Veranderen van functie is een mogelijkheid

"NS wordt de komende jaren een kleiner bedrijf", laat NS weten. De inzet daarbij is dat alle mensen met een vast contract, hun baan houden. Daarom wordt wel gekeken naar flexibele inzetbaarheid, zoals veranderen van functie. "Maar ook bijvoorbeeld naar arbeidsvoorwaarden en pensioen."

In de periode tot 2025 gaan ongeveer 2.500 NS-werknemers met pensioen. Dat is een hoger aantal dan het aantal banen dat geschrapt wordt. "Deze functies kunnen we niet een-op-een uitwisselen, omdat er verschillen zijn tussen de functies die vrijkomen en de functies zie zullen worden verminderd."

Bestuur levert ook salaris in

De top van het bedrijf draagt ook een steentje bij aan de bezuinigingen door tot en met eind volgend jaar 10 procent van het vaste salaris in te leveren. Vanaf woensdag mogen mensen weer met de trein reizen, ook al dat niet noodzakelijk is.

Daardoor verwacht NS weer meer reizigers. "Tegelijkertijd hebben de afgelopen drie maanden een enorme impact gehad en duurt het naar verwachting nog jaren tot we weer de reizigersaantallen van het topjaar 2019 hebben."