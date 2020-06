Afgelopen jaar is 40 procent meer hernieuwbare energie geleverd aan de Nederlandse vervoerssector dan het jaar ervoor. Daarmee ligt Nederland voor om de Europese klimaatdoelstellingen te halen, stelt de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) maandag in een rapport.

In 2019 leverden Nederlands energieleveranciers 58 miljoen gigajoule hernieuwbare energie aan de vervoerssector, waar dat een jaar eerder nog 42 miljoen gigajoule was. Het aandeel in het totale energiegebruik is opgelopen naar 12,7 procent, iets boven de Europese norm van 12,5 procent.

Nederland heeft zich ten doel gesteld om voor deze hernieuwbare energie vaker afvalstoffen te gebruiken en minder vaak voedselgewassen, omdat dat het schoonst is. Volgens het rapport is dat gelukt: het aandeel afvalstoffen lag vorig jaar voor het eerst hoger.

De afvalstof waarvan de meeste biobrandstof wordt gemaakt, is gebruikt frituurvet. Meer dan 60 procent van de geleverde biobrandstof aan de Nederlandse vervoerssector komt daar inmiddels vandaan.