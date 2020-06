Het Britse olie- en gasconcern BP verkoopt voor 5 miljard dollar (ruim 4,4 miljard euro) zijn wereldwijde petrochemische activiteiten aan het eveneens Britse chemiebedrijf INEOS. Dat heeft BP maandag bekendgemaakt.

Volgens BP is het afstoten van de petrochemische activiteiten onderdeel van het strategische plan om het bedrijf opnieuw uit te vinden. Met de verkoop van deze tak loopt het bedrijf een jaar voor op het aan zichzelf opgelegde schema.

INEOS betaalt in eerste instantie 400 miljoen dollar en nog eens 3,6 miljard dollar als de overname is afgerond. De betaling van de resterende 1 miljard dollar volgt later, in drie aparte betalingen. In maart, april en mei 2021 wordt 100 miljoen overgemaakt en de laatste 700 miljoen dollar wordt eind juni 2021 afgerekend.

De BP-raffinaderij in Rotterdam maakt geen onderdeel uit van de verkoop, die in het Belgische Geel wel.