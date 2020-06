Mkb-ondernemers kunnen vanaf dinsdag de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Dat maakt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat maandag bekend. De regeling maakt deel uit van het tweede noodsteunpakket.

Het online loket voor aanvragen opent om 9.00 uur en sluit op 30 oktober van dit jaar. De regeling is beschikbaar voor bedrijven die van juni tot en met september minstens 30 procent omzetverlies lijden door de coronacrisis.

De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van de grootte van het bedrijf, de hoogte van de vaste lasten en de hoogte van de omzet. Het bedrag kan oplopen van 1.000 tot 50.000 euro voor de gehele periode.

Keijzer legt uit dat het kabinet met de maatregel zoveel mogelijk ontslagen en faillissementen wil voorkomen. "De eerdere gedwongen sluiting en huidige beperkingen voor specifieke sectoren vanuit het kabinet hebben nog steeds grote impact. Daarom steunen we die bedrijven via de TVL."

In totaal is er zo'n 1,4 miljard euro beschikbaar voor de tegemoetkoming. De bedrijven die er aanspraak op kunnen maken hebben opgeteld ruim 800.000 mensen in dienst.