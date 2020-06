De versoepelingsmaatregelen hebben ervoor gezorgd dat Nederlandse ondernemers in juni minder pessimistisch waren over de verwachte omzet, het economische klimaat en de personeelssterkte. Dat schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Het is de tweede maand op rij dat ondernemers minder pessimistisch zijn. Ook in mei waren ondernemers positiever ingesteld dan de maand ervoor.

Vooral logiesverstrekkers zien de toekomst een stuk zonniger in. Meer dan de helft van de logiesverstrekkers verwacht de omzet in de komende periode weer te zien stijgen. In mei en april voorzag de meerderheid juist nog een flinke omzetdaling. Ook in de detailhandel verwacht het merendeel een omzetstijging te zien in de komende maanden. Beide branches zien ook het economisch klimaat de komende maanden verbeteren.

De vooruitzichten in de rest van de horeca, dus restaurants en cafés, zijn minder slecht dan vorige maanden, maar blijven voor het grootste deel negatief. Door de coronamaatregelen kunnen veel van deze ondernemers nog maar gedeeltelijk open, waardoor ze nog altijd verlieslatend zijn. In sommige gevallen worden de horecazaken zelfs dichtgehouden, omdat opengaan tot hogere kosten leidt.

De reisbranche, met reisbureau's en andere reisorganisaties, behoren tot de meest pessimistische groep. Waar iedere branche op alle fronten minder negatieve verwachtingen heeft, ziet de reisbranche de werkgelegenheid de komende maanden juist verslechteren ten opzichte van de vorige twee maanden.