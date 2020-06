Cosmeticabedrijf L'Oréal verwijdert de term 'whitening' van haar huidbleekproducten. Het Franse bedrijf besluit hiertoe vanwege de aanhoudende antiracismeprotesten, zo maakt het zaterdag bekend.

In een verklaring laat het grote cosmeticabedrijf weten dat het woorden als 'whitening', 'lightening' en 'fairness' niet meer voor haar producten zal gebruiken.

Er is de afgelopen periode kritiek op cosmeticabedrijven omdat zij een schoonheidsideaal zouden promoten dat te weinig inclusief is. Zo adverteerden grote cosmeticabedrijven als Unilever, L'Oréal en Johnson & Johnson in Afrika en Azië met verschillende producenten die de huid lichter maken.

Donderdag maakte de Aziatische tak van Unilever al bekend haar huidbleekcrème Fair & Lovely een andere naam te geven.