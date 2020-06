Supermarkten mogen vanaf woensdag geen sigaretten en shag meer in het zicht hebben staan. Warenautoriteit (NVWA) laat desgevraagd aan NU.nl weten direct te zullen handhaven op het uitstalverbod.

Aanvankelijk zou het uitstalverbod op 1 januari van dit jaar al van kracht worden, maar de supermarkten kregen uitstel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), tot 1 juli omdat ze meer tijd nodig hadden. De meeste grote supermarktketens hebben de aanpassingen inmiddels afgerond om te voldoen aan het verbod dat woensdag ingaat.

Die tijd hebben ze in sommige gevallen ook volledig benut. Zo laat een woordvoerder van Jumbo weten dat de laatste handelingen worden verricht om te voldoen aan de nieuwe regels. "De ombouw vraagt tijd en inzet en zeker gezien de extra drukte in coronatijd heeft het lang geduurd", aldus een woordvoerder.

Jumbo heeft op het moment 674 winkels en volgens de woordvoerder wordt de deadline van 1 juli wel gehaald. Bij de grootste keten van Nederland, Albert Heijn, is alle rookwaar inmiddels aan het zicht onttrokken. "Wij hebben tabak in al onze winkels afgedekt met deuren en voldoen daarmee aan de nieuwe wetgeving die per 1 juli ingaat", laat een woordvoerder weten.

"Waar mogelijk hebben we het afdekken meegenomen in de verbouwing van winkels." AH bouwt in deze periode zo'n drie winkels per week om naar de nieuwste formule. "Andere winkels hebben we apart gedaan." Over de kosten daarvan wil de woordvoerder niks zeggen. "Het was een flinke operatie aangezien we rond de 950 winkels hebben."

Boetes van 450 tot 4.500 euro

De supermarkten van Dirk van den Broek liepen ver vooruit op de wetgeving. "Sinds eind 2016 heeft Dirk als eerste supermarkt de tabak in alle filialen uit het zicht geplaatst. Dit geldt voor al onze 123 filialen", aldus de keten. "Wij zijn er vorig jaar mee begonnen", zegt een woordvoerder van Plus, met 270 winkels. "In de eerste helft van dit jaar hebben we alle tabak uit het zicht geplaatst."

De NVWA zal daar vanaf woensdag direct op gaan handhaven. "De bestuurlijke boete voor het overtreden van het uitstalverbod varieert van 450 euro tot 4.500 euro", aldus de overheidsdienst. "De NVWA heeft het interventiebeleid voor de Tabaks- en rookwarenwet aangepast in verband met het van kracht worden van het uitstalverbod."

Volgens de koepel van supermarkten CBL heeft de branche lang moeten wachten op de beleidsregels van de NVWA. En heeft dat er, in combinatie met de drukte rond de coronamaatregelen, toe geleid dat in sommige gevallen kantje boord is om op tijd te voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Het uitstalverbod voor tabak in supermarkten is onderdeel van een groter pakket aan maatregelen om roken te ontmoedigen.