De omzet van H&M is in het tweede kwartaal, dat bij het Zweedse kledingconcern loopt van maart tot en met mei, gehalveerd. In die periode waren veel winkels in de verschillende landen gesloten.

"Medio april was 80 procent van de winkels gesloten", laat het bedrijf vrijdag weten bij de publicatie van de cijfers. Online werd wel veel meer verkocht dan in de vergelijkbare periode vorig jaar, maar dat maakte het verlies aan winkelomzet bij lange na niet goed.

Deze maand zijn de verkopen duidelijk nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis. "De verkopen in de periode van 1 tot 24 juni liggen een kwart lager dan in dezelfde periode vorig jaar." Op dit moment zijn nog 350 H&M-winkels dicht, dat is 7 procent van het totaal.

"Veel winkels hebben nog te maken met lokale beperkingen en beperkte openingstijden."