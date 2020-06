De omzet van Nederlandse pinbetalingen is met ruim 2,7 miljard euro per week weer terug op het niveau van voor de coronacrisis, meldt Betaalvereniging Nederland vrijdag.

Het totale aantal pintransacties ligt nog wel iets lager dan voor de coronacrisis. Er worden dus hogere bedragen gepind, aangezien de omzet wel weer op het niveau van voor de pandemie zit.

Veruit de meeste pinbetalingen (81 procent) worden contactloos gedaan, dit percentage is met circa 12 procentpunt gestegen sinds de coronacrisis.

Ook het aantal pinbetalingen met smartphones zit in de lift. In totaal werd ruim 10 procent van alle pinbetalingen uitgevoerd met een mobiele telefoon.

Daarnaast is ook de omzet van pinbetalingen in de horeca- en recreatiebranche inmiddels groter dan voor de corona-uitbraak. De sector ontving deze week 3 procent meer betalingen met betaalkaarten dan in de eerste week van maart.