De steun van banken in Nederland aan consumenten en bedrijven tijdens de coronacrisis bedraagt inmiddels 17 miljard euro. Door uitstel van aflossingen en het verstrekken van leningen zijn al 152.000 ondernemers en bijna 32.000 consumenten financieel ondersteund, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vrijdag.

De meeste steun ging naar bedrijven. Zo verstrekten banken in Nederland bijna 24.000 financieringen aan ondernemingen, waarmee in totaal 14 miljard euro is gemoeid.

Daarnaast hebben vooralsnog 128.000 bedrijven van hun bank uitstel van betaling gekregen, dat aantal is in juni gelijk gebleven.

Twee weken geleden meldde de NVB dat er 15,2 miljard euro gemoeid was met de financiële ondersteuning aan bedrijven en consumenten. Daar is de afgelopen twee weken nog circa 1,8 miljard euro bijgekomen.

Het aantal nieuwe aanvragen van financiering neemt de afgelopen tijd minder snel toe. Veel bedrijven hebben inmiddels onder meer uitstel van aflossingen gekregen of gebruikgemaakt van overheidsregelingen.