KLM komt in oktober met een herstructureringsplan om de bedrijfsomvang aan te passen aan een kleiner netwerk. Dat betreft de KLM-groep en dus ook Transavia, dat daar deel van uitmaakt.

Op de persconferentie waar de ministers van Financiën en Infrastructuur vrijdag bekendmaakten dat KLM miljarden aan financiële steun krijgt, is ook gezegd dat het aantal nachtvluchten op Schiphol omlaag gaat.

"In eerste instantie van 32.000 naar 29.000", zegt KLM-CEO Pieter Elbers in een toelichting. "En er is afgesproken dat KLM daar een bijdrage aan levert. Hoe dat precies wordt ingevuld, wordt nog uitgewerkt." Daarbij zal ook zeker gekeken worden naar wat Transavia aan nachtvluchten kan inleveren, waardoor het netwerk van KLM buiten schot kan blijven.

"Het totale pakket betreft de hele KLM-groep, dus ook de voorwaarden die aan het pakket gesteld worden, zoals een bijdrage leveren aan het verminderen van de nachtvluchten", aldus Elbers. "Op heel korte termijn moet het aantal nachtvluchten omlaag naar 29.000."

Koppeling tussen nachtvluchten en opening Lelystad

Naar een verdere reductie tot 25.000 wordt volgens Elbers in een later stadium pas gekeken. "Waarbij ook een koppeling wordt gemaakt naar de opening van Lelystad Airport." Het in stand houden van het bestemmingennetwerk van KLM is volgens de president-directeur ontzettend belangrijk. "In deze tijd van economische wederopbouw zoals je het haast zou kunnen noemen."

De garanties van de staat om KLM de komende jaren financieel in de lucht te houden geven KLM volgens Elbers zicht op de broodnodige continuïteit. Wel wordt van alle werknemers die modaal verdienen een bijdrage verwacht in de vorm van een loonoffer en zullen er banen verloren gaan. Hoeveel banen valt volgens Elbers nog niet te zeggen.

Voldoende belangstelling voor vertrekregeling

"In oktober komen we met een herstructureringsplan, waarvan eind juli de eerste contouren zichtbaar moeten zijn." Het bedrijf gaat in gesprek met de vakbonden over de invulling van de reorganisatie. Voor de vrijwillige vertrekregeling binnen KLM die sinds medio mei openstaat, is volgens Elbers "voldoende belangstelling". Sinds donderdag kan ook personeel van Transavia zich melden voor vertrek met een vergoeding.

De CEO van KLM hoopt dat na 2021 weer betere tijden aanbreken. "2021 wordt echt moeilijk en 2020, daar wil ik het niets eens over hebben."