Doe-het-zelfketen Hornbach heeft van maart tot en met mei bijna 18 procent meer omzet gedraaid dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt vrijdag uit kwartaalcijfers van het bedrijf. De omzetstijging is opmerkelijk, omdat Europa in dezelfde periode juist op slot ging vanwege de coronacrisis. Bijna de helft van de Europese vestigingen van de keten was gesloten.

Bouwmarkten lijken als een van de weinige winkels te profiteren van de lockdown. Toen Nederland gedeeltelijk op slot ging en Nederlanders meer thuis waren, gingen ze massaal naar doe-het-zelfzaken om in huis aan de slag te gaan. Vanwege de coronamaatregelen in de winkels leidde dit tot lange rijen bij onder meer Hornbach, die alle Nederlandse winkels open hield.

Door de drukte, zowel bij de fysieke winkels als online, steeg de omzet van Hornbach-Nederland "met dubbele cijfers" en is de Nederlandse bijdrage aan de omzetstijging "groot". "Het was een bijzonder kwartaal", vat algemeen-directeur Evert de Goede van Hornbach-Nederland de drie maanden samen.

"Twee weken na aanvang voerden we de eerste maatregelen voor de veiligheid van onze medewerkers en klanten in. Dat betekende onder andere beperkte openingstijden en regulering van bezoekersaantallen. Ook riepen we iedereen op om zoveel mogelijk thuis te blijven. We zagen - en zien nog steeds - dat consumenten daarom functioneel inkopen doen", aldus de directeur.

Ondanks de lockdownmaatregelen groeide de omzet van Hornbach Group van 1,33 miljard vorig jaar naar een kleine 1,6 miljard van maart tot juni van dit jaar. Ondanks de onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt, laat de keten weten geen reden te zien om de winstverwachting voor het hele jaar aan te passen.