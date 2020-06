Het aantal nachtvluchten vanaf luchthaven Schiphol wordt omlaag gebracht met 20 procent, kondigde minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) vrijdagochtend aan tijdens een persconferentie over de staatssteun aan luchtvaartmaatschappij KLM.

Jaarlijks vinden er tussen 23.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends ongeveer 32.000 vluchten plaats. Dit moet worden teruggebracht naar zo'n 25.000. Hoe snel dit aantal wordt afgebouwd is nog niet bekend.

Een van de voorwaarden voor de financiële steun aan KLM is dat de luchtvaartmaatschappij een aanzienlijke bijdrage levert aan het reduceren van deze nachtelijke vliegbewegingen.

Omwonenden klagen al jaren tegen het beleid van Schiphol. Zij zien het liefst helemaal geen vliegtuigen meer in de nacht vertrekken vanwege de geluidshinder. "Ruim 20 procent is echt wel fors", zei van Nieuwenhuizen vrijdagochtend. Ze benadrukte tijdens de persconferentie dat het niet makkelijk is om de vluchten te schrappen. "Er zitten juridische voorwaarden aan verbonden. Je kan niet zomaar slots van een luchtvaartmaatschappij wegnemen."

De minister onderzoekt al langer of het aantal nachtvluchten beperkt kan worden. Eerder zei ze nog dat ze wil voorkomen dat de problemen zich naar de randen van de nacht verplaatsen. Ook moet er rekening gehouden worden met de economische gevolgen ervan. KLM liet in het najaar van 2018 nog weten geen voorstander te zijn van minder vluchten in de nacht.

KLM belooft ook CO2-uitstoot te verlagen

Het kabinet heeft ook nog andere voorwaarden aan de staatssteun gesteld. Zo heeft KLM beloofd om de CO2-uitstoot in 2030 te verlagen met 50 procent per passagier ten opzichte van 2005, wordt er in salaris gesneden van duur personeel, mag er geen dividend worden uitgekeerd en bonussen worden uitgedeeld zolang de financiële steun geldt en moet de luchtvaartmaatschappij in het personeelsbestand snijden.

De staatssteun heeft een waarde van 3,4 miljard euro, waarvan 1 miljard een directe lening is. De rest krijgt KLM van elf banken, waarvoor de overheid garant staat.