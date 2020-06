Het kabinet heeft met luchtvaartmaatschappij KLM een akkoord bereikt over staatssteun ter waarde van 3,4 miljard euro, maken ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) vrijdag bekend op een persconferentie. Het miljardenbedrag komt in de vorm van bankgaranties en leningen.

De steun bestaat uit twee delen: een directe lening van 1 miljard euro aan KLM en een lening van 2,4 miljard euro, die KLM direct krijgt van elf banken. De overheid staat garant voor de laatstgenoemde lening.

In ruil voor de staatssteun wordt er in het salaris van het dure personeel gesneden. Medewerkers die meer dan driemaal modaal verdienen, is gevraagd ten minste 20 procent van het salaris in te leveren. Werknemers die minder verdienen wordt gevraagd een kleiner deel in te leveren. Zolang KLM steun ontvangt, mag het bedrijf geen dividend aan aandeelhouders uitkeren en geen bonussen uitbetalen.

Verder moet de luchtvaartmaatschappij in het personeelsbestand snijden worden, om zo de kosten te drukken. "Het is een positieve boodschap voor het bedrijf, maar een moeilijke boodschap voor het personeel", zegt minister Hoekstra over de maatregelen. "We moeten KLM niet alleen door de crisis loodsen, maar ook sterker uit de crisis laten komen."

20 procent minder nachtvluchten, vertrouwenspersoon in KLM-bestuur

Verder belooft KLM 20 procent minder nachtvluchten uit te voeren vanaf luchthaven Schiphol. Het aantal wordt teruggebracht van 32.000 naar 25.000 vluchten. Hier is de laatste jaren veel over te doen geweest, vanwege de overlast die nachtvluchten vanaf luchthaven Schiphol veroorzaken. Ook zou KLM zo aan de milieueisen van het kabinet voldoen.

Ook stelt het kabinet een vertrouwenspersoon aan in het KLM-bestuur die erop moet toezien dat het Nederlandse belastinggeld ook daadwerkelijk bij KLM terechtkomt en niet bij het Franse moederbedrijf.

KLM in de problemen gekomen door coronacrisis

KLM heeft het geld hard nodig, omdat het bedrijf door de coronacrisis in de afgelopen maanden nauwelijks heeft kunnen vliegen. Hierdoor is de kaspositie van de luchtvaartmaatschappij ernstig verzwakt. Inmiddels is KLM weer aan het opschalen, maar voert het concern nog altijd aanzienlijk minder vluchten uit dan voor de corona-uitbraak.

Het steunpakket werd twee maanden geleden aangekondigd. Op 24 april maakten dezelfde ministers al bekend aan een steunpakket van 2 tot 4 miljard euro te werken. Dat deden ze kort nadat de Franse regering een steunpakket van 7 miljard euro voor Air France had gepresenteerd.