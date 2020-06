Een toenemend aantal luchtvaartmaatschappijen ziet zich genoodzaakt al dan niet tijdelijk afscheid te nemen van de Airbus A380, het grootste passagiersvliegtuig ter wereld. Het Australische Qantas houdt zijn vloot tot halverwege 2023 aan de grond, zo laat het bedrijf donderdag weten. Later op donderdag kondigde Emirates aan zich niet langer een vloot met grote toestellen als de A380 te kunnen veroorloven.

"We moeten kleinere toestellen toevoegen", aldus COO Adel Ahmad Al Redha. Emirates-topman Tim Clark zei eerder deze maand dat de luchtvaartmaatschappij de A380 "zo zinvol mogelijk" zal blijven inzetten.

Emirates is in onderhandeling met Airbus om de levering van nog eens drie exemplaren uit te stellen. De toestellen zouden dit jaar aan de bestaande vloot van 115 stuks toegevoegd worden.

De Airbus is vanwege zijn omvang duur in gebruik, waardoor het nauwelijks rendabel is om ze in te zetten nu er minder gevlogen wordt. Emirates heeft nog vijf exemplaren van de A380 in bestelling staan.

Dat zijn tevens de laatste toestellen die Airbus zal bouwen, aangezien de productie vanwege een gebrek aan belangstelling wordt gestaakt. Afgelopen maandag werd de laatste vliegtuigromp naar de assemblagelijn in het Franse Toulouse vervoerd.

Emirates is de laatste afnemer van de Airbus A380. (Foto: NU.nl)

Geparkeerd in de woestijn

Qantas maakte als onderdeel van bezuinigingen donderdag bekend zijn twaalf toestellen tot medio 2023 in de Amerikaanse Mojavewoestijn te zullen parkeren. Door het warme en droge klimaat kunnen toestellen daar gemakkelijk voor langere tijd gestald worden.

In mei deed Singapore Airlines iets soortgelijks, maar dan in de Australische deelstaat Noordelijk Territorium. Daar staan vier van de in totaal negentien exemplaren van de Airbus A380 van de Aziatische luchtvaartmaatschappij.

Qatar Airways zal pas medio juni volgend jaar weer met de grote Airbus vliegen, zo blijkt uit het nieuwe vluchtschema van de luchtvaartmaatschappij.

Lufthansa nam in april afscheid van zes van de veertien Airbus A380-toestellen. De overgebleven exemplaren zullen nog zeker twee jaar aan de grond blijven. Ook een vroegtijdig afscheid is niet uitgesloten. Deze stap nam Air France in mei, toen het bedrijf afstand deed van zijn vijf Airbus A380-toestellen.

De Airbus A380-toestellen van Lufthansa blijven nog twee jaar aan de grond. (Foto: Bill Abbott)