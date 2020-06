Sportscholen mogen vanaf juli weer open, maar hebben na een verplichte sluiting van enkele maanden inmiddels wel een wankele positie. Gemiddeld is 30 procent van de leden opgestapt, vertelt algemeen directeur Ronald Wouters van branchevereniging NL Actief.

De meting is van drie weken geleden en Wouters denkt dat het vooruitzicht op openstelling per 1 juli heeft voorkomen dat sindsdien nog meer mensen zijn afgehaakt. "Dat was anders geweest als we toch pas in september open hadden gemogen."

De ruim duizend clubs die bij NL Actief zijn aangesloten - ongeveer een kwart van alle clubs in Nederland - hadden verschillende overlevingsstrategieën tijdens de sluitingsperiode. De voorkeur van de meeste sportscholen ging uit naar leden die bleven betalen. "Een grote groep bracht aan klanten de boodschap: betaal nu door, anders val ik om. Ongeveer 60 procent van de abonnees heeft dat uiteindelijk gedaan", zegt Wouters.

Lagere contributie of personal training als dank

Vaak spraken ondernemers een regeling af met deze groep klanten. "Ze zien het als een lening die moet worden terugbetaald. Dat doen ze bijvoorbeeld in delen, door de contributie een paar maanden met 10 euro te verlagen. Of klanten krijgen er een personal training voor terug."

De ondernemers die ervoor kozen de contributie te bevriezen, komen volgens Wouters extra in de problemen. "In deze sector beslaan de vaste lasten ongeveer 80 procent van de kosten. Daar zijn de steunmaatregelen niet omvangrijk genoeg voor."

Basic-Fit maakte vorige week bekend hoe het nieuwe sporten eruit gaat zien: reserveren wordt verplicht en er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. In de zalen wordt duidelijk gemarkeerd hoe sporters 1,5 meter afstand kunnen houden en medewerkers houden de boel ook in de gaten. Bij NL Actief-clubs worden vergelijkbare maatregelen getroffen.

Niet meer met z'n allen tegelijk

Of 1 juli automatisch de redding voor sportscholen betekent, is maar de vraag. De sector houdt door de hoge kosten en teruglopende ledenaantallen met moeite het hoofd boven water en de beperkte capaciteit zal ook niet meehelpen, stelt Wouters. "De piekuren waren gewoonlijk van 18.00 tot 21.00 uur 's avonds, maar in die tijd kun je straks veel minder mensen kwijt. Dat is niet genoeg om zwarte cijfers te schrijven."

NL Actief zet daarom in op spreiding over de dag. "Als je dat goed doet, kun je toch iedereen kwijt", zegt Wouters. Het zou volgens hem prima kunnen, omdat de negen-tot-vijfwerkdagen van veel mensen zijn vervangen door het flexibelere thuiswerken. "Wij zien daarom ook een taak weggelegd voor werkgevers. Die kunnen medewerkers stimuleren om tussendoor te sporten."

NL Actief: 'Het punt waarop je winst gaat maken, ligt ver weg'

Hoe dan ook zullen sportscholen nog lang verlies draaien. "In deze sector ligt het punt waarop je winst gaat maken ver weg. Voor een club kan het break-evenpoint bij negenhonderd leden liggen, maar als je nu nog maar zevenhonderd leden overhebt, is er behoorlijk wat in te halen", legt Wouters uit.

"Als we niet te veel tegenvallers hebben, kunnen we in april weer gezond zijn. Maar omdat we al die tijd wel rode cijfers schrijven, zijn we in gesprek met de overheid om te voorkomen dat bedrijven omvallen."