Reizen met het openbaar vervoer mag vanaf 1 juli weer, ook als het niet strikt noodzakelijk is. Op vakantie met de trein is dus ook weer een optie, maar kan je nog wel ergens komen?

"Dit is natuurlijk het nieuws waar we op zaten te wachten", reageert een woordvoerder van de NS op de versoepeling. "We zijn daar heel blij mee en dat geldt ongetwijfeld ook voor veel reizigers die er graag weer met de trein op uit willen. We kunnen niet wachten om reizigers weer over de grens te brengen."

Het nieuws is bitterzoet. 2020 had hét jaar moeten worden van internationale treinreizen. Met een directe lijn naar Londen in april en een nieuwe verbinding met Wenen zou de trein op de kortere afstand een schoner alternatief moeten worden voor de gevleugelde concurrent.

Zeven maanden en een pandemie later is weinig over van deze voorspelling: het vier uur durende ritje met de Eurostar van Amsterdam naar hartje Londen staat nu met potlood ingetekend voor eind dit jaar en, net als bij concurrenten in de lucht en op de weg, is de dienstregeling uitgekleed.

Minder vaak naar Parijs, Zuid-Frankrijk wordt een jaar overgeslagen

Zo vertrekt de Thalys nu slechts twee keer per dag vanuit Amsterdam naar Parijs, waar dit normaal gesproken negen ritten zijn. De komende maand zullen er langzaam meer kolen op het vuur geschept worden bij de treindienst, met een verdubbeling van het aantal diensten op 12 juli. Verdere opschaling hangt af van de coronasituatie en hoeveel mensen een weekend langs de Seine willen doorbrengen.

De zogeheten Zon-Thalys, waarmee je in Amsterdam kan instappen en een kleine acht uur later na stops in onder meer Bordeaux in Marseille staat, rijdt dit jaar helemaal niet door de coronacrisis.

Directe lijn naar Londen laat op zich wachten

Een ander slachtoffer van de coronacrisis is de directe Eurostar-verbinding tussen Amsterdam en Londen. Vanaf eind april zou de paspoortcontrole in Amsterdam mogelijk worden, waardoor een overstap in Brussel niet langer nodig zou zijn en er een uur van de reistijd af gaat.

Door de coronacrisis zijn de laatste stappen om de paspoortcontrole in de hoofdstad op orde te maken niet gezet. NS hoopt dat dit aan het eind van het jaar alsnog gedaan kan worden en dat de eerste directe treinen vóór 2021 zullen rijden. Londen is wel weer bereikbaar met een overstap in Brussel, maar daarheen reizen wordt afgeraden door Buitenlandse Zaken.

Grote treindiensten naar Duitsland en België draaien sinds begin juni weer

De internationale treindiensten naar Brussel, Frankfurt en Berlijn draaien wel weer als vanouds. Sinds begin juni rijdt de intercity richting de Belgische hoofdstad weer zestien keer per dag. De hogesnelheidstrein ICE naar Frankfurt en intercityverbinding naar Berlijn zitten ook weer op het oude niveau van respectievelijk acht en zeven keer per dag

Voor treinreizen naar Duitsland, België en Frankrijk geldt reiscode geel (zie kaartje hieronder). Dat houdt in dat vakantiereizen mogelijk zijn, maar er wel risico's bestaan. Risico's of niet, vakantiegangers kunnen deze bestemmingen vanaf volgende week ook weer met de trein bereiken.