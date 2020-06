Nadat moederbedrijf KLM medio mei een vertrekregeling voor al het personeel had opengesteld, doet Transavia nu hetzelfde, zegt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij donderdag.

"We verwachten dat we komend jaar minder vluchten zullen uitvoeren, waardoor we minder capaciteit inzetten en minder personeel nodig hebben", aldus de woordvoerder.

De vertrekregeling staat op een enkele uitzondering na open voor al het personeel. "Die uitzondering betreft de mensen die werken aan het vliegtuigonderhoud, daar hebben we nog vacatures." Transavia hoopt net als KLM door middel van een vrijwillige vertrekregeling gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen.

Luchtvaartmaatschappijen zitten in zwaar weer sinds de invoering van maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Transavia heeft wekenlang alle toestellen aan de grond gehouden.

Bij Transavia werken 2.600 mensen. De vrijwillige vertrekregeling wordt vanaf 1 juli voor een maand opengesteld. "Dan gaan we inventariseren en kijken welke vervolgstappen genomen worden", aldus de woordvoerder.

