Er zijn in de eerste 25 weken van dit jaar zo'n zeventig bedrijven en instellingen meer over de kop gegaan dan in dezelfde periode vorig jaar. De teller voor 2020 staat tot en met vorige week op 1.871, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Afgelopen week werden 84 bedrijven en instellingen, waaronder ook eenmanszaken, bankroet verklaard. "Dat zijn er 24 meer dan de week daarvoor", aldus het CBS.

Tijdens de coronacrisis meldt het statistiekbureau het aantal faillissementen op wekelijkse basis. Het gaat daarbij om door de rechtbank uitgesproken faillissementen. Sinds begin april worden faillissementsaanvragen door derden minstens vier weken aangehouden door de rechtbanken.