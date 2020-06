Het in opspraak geraakte Wirecard vraagt uitstel van betaling aan. Dat meldt het bedrijf donderdag op de website. Vorige week werd bekend dat bijna 2 miljard euro was zoekgeraakt.

"De raad van bestuur heeft vandaag besloten een faillissementsprocedure op te starten voor Wirecard bij de rechtbank van München, omdat we niet meer kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen en te veel schulden hebben", aldus de verklaring van het bedrijf.

De aanvraag geldt het moederbedrijf. De directie bekijkt nog of ook voor dochterondernemingen uitstel van betaling moet worden aangevraagd.

De Duitse concurrent van het Nederlandse Adyen is de laatste tijd voortdurend negatief in het nieuws. In eerste instantie omdat accountantskantoor EY geen goedkeurende verklaring wilde afgeven voor het jaarverslag over 2019. Dit omdat een bedrag van 1,9 miljard euro dat wel op de balans stond, nergens was terug te vinden.

Donderdag kwam het bedrijf naar buiten met een verklaring dat er mogelijk sprake zou zijn van fraude. Een dag later stapte topman Markus Braun op, nadat de tweede man binnen het concern al geschorst was. Begin deze week werd Braun gearresteerd op verdenking van boekhoudfraude.

Bij Wirecard was niet direct iemand bereikbaar voor een nadere toelichting.