Disney stelt de heropening van parken en hotels in Californië uit vanwege een nieuwe piek in de uitbraak van het coronavirus. Oorspronkelijk was het de bedoeling om op 17 juli de poorten weer te openen.

De staat Californië zal vanwege de nieuwe piek pas na 4 juli met richtlijnen komen voor de heropening van themaparken. Om die reden heeft Disney nu ook gekozen voor uitstel.

In de Verenigde Staten nemen de besmettingen weer toe, en daarmee ook de huivering om parken te openen waar weer grote groepen samenkomen. Californië zag dinsdag zelfs de grootste piek in het aantal nieuwe besmettingen, met 7.149 nieuwe gevallen. Het totaal komt daarmee op 190.222 infectiegevallen.

Onbedoeld geeft Disney met het uitstel nu ook gehoor aan de vakbonden die duizenden medewerkers van het Disneyland Resort in het zuiden van de staat vertegenwoordigen. Zij maakten zich zorgen over de heropeningsdatum, die te vroeg zou zijn om de veiligheid te kunnen waarborgen.

Ook de heropening van Disney World in Orlando (Florida) staat op losse schroeven. Die stond voor 11 juli gepland.

Al in januari sloten over de hele wereld themaparken van Mickey Mouse en kornuiten in reactie op de virusuitbraak. Begin mei meldde Disney hierdoor een winstverlies van 1,4 miljard dollar (1,25 miljard euro). Vanaf die maand gingen er ook voorzichtig weer wat parken open.

