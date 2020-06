Grootaandeelhouder Hermann Thiele van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa, die een belang van 15,5 procent heeft, stemt donderdag toch vóór het steunpakket van de Duitse overheid. Dat zegt Thiele woensdag tegen Frankfurter Allgemeiner Zeitung (FAZ). Hiermee lijkt het vrijwel zeker dat het reddingspakket er donderdag doorheen komt op de aandeelhoudersvergadering van Lufthansa.

De 79-jarige miljardair zei vorige week nog tegen het akkoord te zijn, omdat de Duitse regering een te groot aandeel zou krijgen. Hierdoor zou de invloed van Berlijn te groot worden, waardoor de herstructurering van het concern vertraging zou oplopen, beargumenteerde Thiele.

De grootaandeelhouder zegt nu toch voor het steunpakket te gaan stemmen. "Het is in het belang van alle Lufthansa-medewerkers dat het management snel met de vakbonden kan onderhandelen over de noodzakelijke herstructurering", voegt hij daaraan toe.

Het steunpakket dat donderdag rond het middaguur op tafel ligt bij de buitengewone aandeelhoudersvergadering, bestaat uit een kapitaalinjectie van 9 miljard euro vanuit Berlijn, in ruil voor een belang van 20 procent.

Het reddingspakket is nodig, vanwege de grote economische schade die de coronacrisis met zich meebrengt. Lufthansa vloog de afgelopen maanden op 5 procent van de normale bezetting, waardoor nu zo'n 22.000 banen op de tocht staan bij het concern.

Met de steun van miljardair Thiele lijkt het vrijwel zeker dat het steunpakket er donderdag doorheen komt op de aandeelhoudersvergadering. Om goedkeuring voor de staatssteun te verkrijgen, moet twee derde van de aandeelhouders instemmen. Andere grote institutionele beleggers hadden eerder al laten weten voor te stemmen.