Het aantal jongeren onder de 24 jaar met betalingsproblemen is de afgelopen vijf jaar met 70 procent toegenomen, meldt Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) donderdag in haar jaarlijkse Schulden Monitor. Hierin staan alle kredieten en betalingsproblemen van mensen in Nederland.

Het totale aantal Nederlanders met betalingsproblemen neemt de afgelopen jaren juist af: waar in 2015 nog bijna 800.000 mensen problemen hadden met het betalen van onder meer leningen en hypotheken, waren dat er eind vorig jaar nog 695.000. BKR spreekt van betalingsproblemen wanneer iemand drie betalingstermijnen op een rij mist.

BKR kan de plotselinge toename van betalingsproblemen onder jongeren niet direct verklaren. Bestuursvoorzitter Peter van den Bosch maakt zich wel zorgen om de groep. "Ze hebben minder vermogen opgebouwd dan andere leeftijdsgroepen en hebben vaker een flexibel arbeidscontract. Ze zijn hierdoor financieel kwetsbaar", aldus Van den Bosch.

Niet alleen de jongste categorie van BKR kampt vaker met betalingsproblemen, ook de oudste: de stichting ziet betalingsproblemen ook onder zeventigplussers in rap tempo toenemen. Waar in 2015 nog bijna 25.000 ouderen betalingsproblemen hadden, waren dat er vijf jaar later meer dan 30.000.

Het is nog te vroeg om de gevolgen van de coronacrisis terug te zien in de cijfers van het BKR, zei Van den Bosch donderdag tegen NPO Radio 1. Hij verwacht dat de eerste gevolgen hiervan pas vanaf oktober terug te zien zijn in de cijfers van de stichting.