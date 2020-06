Bayer schikt voor een bedrag van maximaal 10,9 miljard dollar een serie rechtszaken in de VS rond de onkruidverdelger Roundup, die kankerverwekkende stoffen zou bevatten. Het chemieconcern heeft woensdag bekendgemaakt dat advocaten een akkoord hebben bereikt met bijna alle eisers.

Over de affaire is een jarenlange slepende procedure gevoerd. Roundup is ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Monsanto, na overname van dat bedrijf kwam de zaak bij Bayer op het bordje te liggen.

Volgens de eisers in deze zaken had gewaarschuwd moeten worden voor de risico's van het bestandsdeel glyfosaat. Overigens ontkent Bayer nog steeds dat het middel inderdaad gevaarlijk voor de gezondheid is.

Van het bedrag dat voor de schikking is uitgetrokken, is 1,25 miljard dollar bedoeld voor toekomstige vergelijkbare zaken, meldt Bayer.