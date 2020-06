Het Italiaanse ministerie van Financiën heeft zijn akkoord gegeven aan een noodpakket van 6,3 miljard euro aan de Italiaanse tak van automaker Fiat Chrysler. Het is de grootste lening aan een Europese autofabrikant in de coronacrisis.

Met de staatssteun wil Rome ''de toeleveringsketen voor de auto-industrie in Italië behouden en versterken'', zei minister van Economie Roberto Gualtieri in een verklaring. Het is de bedoeling dat het geld ook ten goede komt aan de Italiaanse autosector in het algemeen.

Het overheidsingrijpen is in Italië omstreden omdat Fiat Chrysler meer internationaal opereert dan in Italië. De houdstermaatschappij van het concern zit in Nederland en FCA werkt bovendien aan een fusie met de Franse concurrent PSA.