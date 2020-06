De economische krimp zal in Nederland nog iets groter zijn dan eerder verwacht, meldt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) woensdag. Het gaat om een terugval van 7,7 procent, wat 0,2 procentpunt meer is dan in april werd geraamd.

Het IMF schat de krimp van de gehele wereldeconomie groter in en verwacht ook dat het herstel langer zal duren dan in april werd gedacht.

De wereldeconomie zou 3 procent krimpen in 2020, raamde de VN-organisatie eerder. De verwachting is nu zelfs een krimp van 4,9 procent.

De grote sprong heeft te maken met de ontwikkelingen die twee maanden geleden nog stukken minder ver waren. Veel lockdownmaatregelen waren nog maar net van start gegaan, terwijl inmiddels een duidelijker beeld is van de gevolgen.

Economie EU-landen krimpt met ruim 10 procent

Het effect van alle lockdown- en social distancing-maatregelen blijkt zowel negatief voor consumptie als investeringen, signaleert het IMF.

De voorspelling voor de Verenigde Staten is een krimp van 8 procent, terwijl EU-landen gemiddeld op 10,2 procent economische teruggang zullen komen. In beide gevallen gaat het om 2 procentpunt extra krimp.

Het herstel in 2021 wordt minder krachtig, verwacht de organisatie, met een wereldwijde groei van 5,4 procent. Dat is 0,4 procentpunt lager dan in april werd verwacht. Bij een tweede uitbraak van het coronavirus zou er over heel 2021 zelfs maar 0,5 procent economische groei te zien zijn.

