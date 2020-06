Ondanks de verschillende versoepelingen, blijft zo veel mogelijk thuiswerken vooralsnog het devies. Grote bedrijven bereiden zich voor op het nieuwe normaal op de werkvloer.

Dringen bij de draaideur en in een volle lift naar je werkplek, Philips ziet het er niet snel van komen, zegt woordvoerder Steve Klink. "Wij hebben te maken met verschillende richtlijnen. In eerste instantie wereldwijd, dan die per land en dan kijken we hoe we het specifiek per gebouw kunnen toepassen. De Philipstoren in Amsterdam met 21 verdiepingen is nogal iets anders dan de campus in Eindhoven die uit laagbouw bestaat."

Een knelpunt in een kantoortoren is bijvoorbeeld de lift. "Daar kun je maar met twee personen tegelijk in als je 1,5 meter afstand moet houden. Misschien moeten we een mondkapjesverplichting invoeren als het er meer zijn."

Bij Philips hebben de afgelopen weken zeer beperkt mensen op kantoor gezeten in kleine groepjes. "Dan gaat het om misschien vijf mensen, maar als iedereen dan tegelijk naar het toilet moet, is dat al een probleem. Dan moet je eigenlijk om beurten, zoals op de kleuterschool."

Met de lift naar boven, met de trap naar beneden

Randstad is naar eigen zeggen klaar om weer op wat grotere schaal personeel te ontvangen. Volgens woordvoerder Corien Niezing is het hoofdkantoor op grondige wijze coronaproof gemaakt. "Vanaf de parkeergarage tot de binnenkomst van het gebouw wijzen stickers een looproute aan en gastvrouwen wijzen je op de desinfecterende handgel."

Het probleem met de liften is bij Randstad opgelost door er eenrichtingsverkeer van te maken. Naar boven kun je met de lift, naar beneden moet je met de trap. "Het restaurant is ook dicht, je kunt wel lunch bestellen, maar dat mag je weer niet achter je bureau eten. En iedereen neemt zijn eigen keyboards en muis mee."

KPN bereidt zich voor op een gestage terugkeer, zij het nog wel zeer gespreid. Per 1 juli werkt iedereen een dag per maand op kantoor. Voor wie met het openbaar vervoer komt, wordt het mondkapje vergoed.

Bij het aanpassen van de gebouwen is ook hier de lift een knelpunt, net als de receptie. "Daarom is maar een beperkt aantal verdiepingen open. We vullen die op van onderaf, de onderste verdiepingen eerst", zegt woordvoerder Hans van Zon.

Kantoortorens vullen of thuisblijven werken?

Dat roept de vraag op: als het met zoveel beperkingen moet, is het dan eigenlijk wel zinvol om al die kantoortorens met alle geweld weer vol te willen krijgen? Bij KPN zijn ze daar stellig over: dat is het. "Natuurlijk leren we van deze periode en onderzoeken we wat er anders kan, maar KPN zal altijd kantoren blijven gebruiken", zegt de woordvoerder.

Randstad ziet zijn kantoormensen graag weer terugkeren, maar wel op vrijwillige basis. "We hebben veel geleerd over de praktische voordelen van thuiswerken, maar de sociale component is ook belangrijk. Uit enquêtes onder onze medewerkers blijkt dat ze het kantoor soms ook missen. Even bij de koffieautomaat bijpraten, vertellen hoe je weekend is geweest."

Philips ziet wel een toekomst voor zich met meer Zoom-verbindingen en minder vergaderzaaltjes. "Wij werkten al met flexibele werkplekken en met veel thuiswerk, ook vanwege de internationale contacten. We hanteren nu drie dagen op kantoor en twee thuiswerken als norm, dat wordt misschien wel twee om drie. Als je dan niet meer met zijn allen tegelijk in de file of de trein hoeft, dan heeft dat toch wel zijn voordelen."