De staatsschuld is in de periode van februari tot en met mei met 48 miljard euro opgelopen tot 372 miljard euro. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag heeft gepubliceerd.

In zowel maart als april liep het tekort op met 21 miljard euro, in mei vlakte dat af tot 6 miljard. De overheid geeft miljarden uit aan steunmaatregelen voor bedrijven die worden getroffen door de maatregelen in verband met de uitbraak van COVID-19.

"Vooral de NOW-regeling is een grote uitgavepost", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS in een toelichting. Behalve dat er flink meer geld uitgaat, komt er ook veel minder binnen.

Die inkomsten lopen vooral de laatste maanden hard terug. Had de overheid in januari nog 32,1 miljard euro aan inkomsten, dat was in mei met 30 miljard euro teruggelopen tot 2,1 miljard. "Dat gaat bijvoorbeeld om btw-inkomsten en andere belastingen", verduidelijkt Van Mulligen.

Het saldo van de inkomsten en uitgaven kwam in mei uit op ruim 18 miljard euro negatief.