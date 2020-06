Er zit wat schot in de onderhandelingen tussen Tata Steel en de vakbonden. Een woordvoerder van de FNV zegt woensdag tegen NU.nl dat beide partijen weer om de tafel zitten, om "af te tasten of écht onderhandelen zin heeft".

Bij het staalconcern in IJmuiden zijn nu twee weken in etappes acties aan de gang om aandacht te vragen voor baanbehoud in Nederland. In die periode hebben twintig afdelingen om de beurt het werk neergelegd. Na de actie van woensdag komt er in ieder geval de komende dagen geen nieuwe staking, zegt FNV.

Het conflict draait om de positie van de Nederlandse tak binnen het internationale concern. Volgens FNV-bestuurder Roel Berghuis wordt niet of nauwelijks in de toekomst van IJmuiden geïnvesteerd, "omdat een groot deel van de winst naar het verliesgevende Tata Steel in Groot-Brittannië gaat".

Ook CNV doet mee aan de verkennende gesprekken.