De Aalsmeerbaan op luchthaven Schiphol wordt vanaf 6 juli weer in gebruik genomen als start- en landingsbaan. Sinds 28 maart werd de baan gebruikt als parkeerplaats voor vliegtuigen die door de coronacrisis niet werden ingezet.

Volgens een woordvoerder van Schiphol is daarmee niet gezegd dat alle vliegtuigen die niet werden gebruikt door de maatschappijen, weer in de lucht zijn. "Er zullen nog toestellen op andere locaties aan de grond blijven staan."

Sinds de uitbraak van COVID-19 en de daarmee gepaard gaande maatregelen is het vliegverkeer drastisch afgenomen. Sommige luchtvaartmaatschappijen, zoals Transavia en easyJet, hebben op een zeker moment de hele vloot aan de grond gezet.

KLM had tot 90 procent van de toestellen tijdelijk niet meer in gebruik. De behoefte aan parkeerplaatsen voor vliegtuigen was eind maart zo groot dat Schiphol daar de Aalsmeerbaan voor openstelde.

Het vliegverkeer, dat bij lange na niet op de sterkte van voor de crisis zit, wordt op Schiphol bij voorkeur afgehandeld op de Polderbaan en de Kaagbaan. De drie andere banen worden alleen ingezet als dat nodig is vanwege drukte of weersomstandigheden.