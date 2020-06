De economie is in het eerste kwartaal met 1,5 procent gekrompen, blijkt woensdag uit de tweede berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee is de krimp iets kleiner dan eerder gedacht.

Bij de eerste berekening ging het statistiekbureau uit van een krimp van 1,7 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. De economie kromp voor het eerst in bijna zes jaar, nadat Nederland half maart in lockdown ging vanwege de corona-uitbraak.

Het cijfer valt nu iets hoger uit dan de berekening van vorige maand, vanwege naar boven bijgestelde investeringscijfers. Met name de bouwinvesteringen lagen hoger dan eerder gedacht. Ook de consumptie door huishoudens is iets opwaarts aangepast. Wel blijft de achterblijvende consumptie van huishoudens de hoofdreden van de economische krimp.

Ten opzichte van een jaar eerder kromp de economie in het eerste kwartaal met 0,2 procent. Volgens de eerste berekening was dat 0,5 procent.

Onderliggende cijfers nog niet best

De vooruitzichten zijn niet veel beter. Het CBS geeft geen voorspellingen uit voor de economische krimp in het tweede getal, maar de onderliggende cijfers tonen geen rooskleurig beeld. Het statistiekbureau meldt dat het conjunctuurbeeld in juni verder is verslechterd. Op de zogeheten conjunctuurklok van het CBS presteren elf van de dertien indicatoren halverwege juni slechter dan hun langjarige trend.

Positief is wel dat het consumentenvertrouwen en ondernemersvertrouwen in juni licht is gestegen ten opzichte van mei. Het vertrouwen van producenten en consumenten ligt nog wel altijd ver onder het langjarige gemiddelde.