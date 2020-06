Supermarktketen Jumbo heeft geen interesse in een eventuele overname van HEMA. Dat zegt de supermarktketen tegen De Telegraaf. Wel wil de keten de samenwerking met HEMA in leven houden.

"We zijn wel heel erg geïnteresseerd in de toekomst van Hema, maar zeker niet als eigenaar. We volgen de situatie met grote belangstelling", aldus CFO Ton van Veen tegen De Telegraaf. Ook spreekt de CFO van een "vruchtbare samenwerking" met HEMA.

Jumbo zou al eens zijn genoemd als potentiële geïnteresseerde in de overname van HEMA. Van Veen zegt tegen De Telegraaf niet te weten waar deze geruchten vandaan kwamen.

De supermarktketen werkt sinds november 2019 samen met HEMA. De Jumbo heeft meerdere panden overgenomen van het bedrijf, om deze om te bouwen tot supermarkten. Ook worden HEMA-spullen verkocht in verschillende vestigingen van de supermarktketen.

Vorige week maandag werd bekend dat de warenhuizen van HEMA volledig in handen komen van een groep schuldeisers. Het bedrijf heeft bijna 800 miljoen euro aan leningen uitstaan. Deze schulden zijn afkomstig uit het verleden, toen HEMA in handen was van een Britse investeringsmaatschappij.