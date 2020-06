Wall Street zal dit jaar de bonussen met 15 tot 20 procent verlagen en er zit ook een flinke ontslagronde aan te komen. Dat voorspelt het vooraanstaande Amerikaanse adviesbureau Johnson Associates dinsdag in een rapport.

In mei zag het adviesbureau het overigens nog somberder in, met een voorspelling van 25 tot 30 procent bonuskrimp. Wel is de problematiek wijder verbreid dan toen ingeschat, staat in het rapport.

Veel firma's kampen met tegenvallende resultaten door de coronacrisis. Ze kunnen hun voorgestelde doelen voor 2020 niet halen, en hebben ook last van de aanpassing aan het verplichte thuiswerken van hun personeel.

Bedrijven liggen dit jaar ook extra onder de loep als het gaat om gelijkheid en rechtvaardigheid, stelt onderzoeker Alan Johnson. Dat komt volgens hem door de invloed van de Black Lives Matter-beweging op het publieke debat.

Bedrijven kunnen hierdoor extra op hun handelswijze worden afgerekend en zouden er dus goed aan doen om zaken zoals beloningsverschillen onder de loep te nemen. "Dit is niet een jaar om 'toondoof' te zijn", aldus Johnson.