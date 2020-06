Mastercard gaat het Amerikaanse technologiebedrijf Finicity overnemen, zo maakt het bedrijf dinsdag bekend. Met de deal, die naar verwachting later dit jaar wordt afgerond, is een bedrag van 825 miljoen dollar gemoeid, omgerekend 728 miljoen euro.

Finicity specialiseert zich in het inzichtelijk maken van persoonlijke financiën. Mastercard hoopt met de overname de technologie van het bedrijf in te kunnen zetten om de kredietwaardigheid van mensen sneller te kunnen beoordelen.

Mastercard volgt daarmee de koers van concurrent Visa, dat eerder al een vergelijkbare overname deed. De creditcardbedrijven proberen op die manier meer zaken te kunnen doen dan met alleen fysieke creditcards mogelijk is.

Bij Finicity werken ongeveer 500 mensen, verspreid over locaties in de Verenigde Staten en India. Zij komen bij Mastercard in dienst.