Uber biedt vanaf woensdag de mogelijkheid om in Amsterdam en Rotterdam ritten met een elektrische auto te bestellen. Het bedrijf werkt voor deze zogeheten Uber Green-ritten samen het Nederlandse energiebedrijf Vandebron.

Na de uitrol in Amsterdam en Rotterdam wordt Uber Green ook in de rest van het land beschikbaar. Volgens Uber is Nederland dankzij het grote aantal laadpunten en snelladers het eerste land waar de nieuwe dienst landelijk wordt geïntroduceerd.

Een Uber Green-rit kent een nog onbekende meerprijs ten opzichte van reguliere ritten. De partnerchauffeurs van Uber krijgen een laadpas via Vandebron, dat tevens op termijn met groene stroom en oplaadmogelijkheden komt.

"We zijn blij dat in de taxiwereld, net als in de energiesector, een belangrijke transitie in gang is gezet", aldus Fardau van der Galiën, hoofd van elektrische mobiliteit bij Vandebron.