Philips hoopt na de zomer in gesprek te gaan met belangstellenden over de divisie die huishoudelijke apparatuur maakt, zoals de airfryer en de Senseo-koffiezetapparaten. Voor de verkoop wordt deze afdeling eerst verzelfstandigd. Dat proces is naar verwachting over een jaar afgerond.

Dat zegt een woordvoerder van het concern desgevraagd. "Bij de aankondiging van de verkoop eind januari, dachten we een jaar tot anderhalf jaar nodig te hebben voor de ontvlechting van de divisie. We denken nu dat dit anderhalf jaar kost."

Volgens de Philips-woordvoerder wordt bij de verzelfstandiging van een divisie eerst gekeken in hoeveel landen deze vertegenwoordigd is. "Dat bleek in dit geval in meer dan zeventig landen. In al die landen moet je dan een zelfstandige juridische entiteit optuigen." Philips wist van tevoren dat het "een complexe klus' zou worden.

"Nadat het besluit dan is genomen en bekendgemaakt, stel je een schema op." Philips maakt nu goede voortgang met de voorbereiding van de ontvlechting. "We verwachten pas na de zomer in gesprek te gaan met partijen over de verkoop."

Verlichting en televisies zijn al weg

Bij de presentatie van de jaarcijfers, eind januari van dit jaar, liet Philips weten afscheid te nemen van domestic appliances, de huishoudelijke apparaten. De omzet van die tak kwam in 2019 uit op 2,3 miljard euro. Eerder nam het concern uit Eindhoven al afscheid van de divisies waar verlichting en televisies onder vielen.

Philips focust nu op persoonlijke verzorging, met producten als scheerapparaten en tandenborstels, verzorging voor moeder en kind, beautyproducten en medische apparatuur.