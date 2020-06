Lufthansa heeft nog geen akkoord bereikt met de Duitse vakbonden voor piloten en cabinepersoneel, zo meldt de luchtvaartmaatschappij dinsdag. Bij Lufthansa dreigen bijna vijfduizend arbeidsplaatsen verloren te gaan als gevolg van de coronacrisis.

Met de voortdurende gesprekken tussen Lufthansa en de bonden neemt de druk op het bedrijf toe in de aanloop naar een cruciale stemming aanstaande donderdag over de voorwaarden voor staatssteun.

Lufthansa kan 9 miljard euro tegemoet zien, in ruil waarvoor de Duitse regering een belang van 20 procent in het concern krijgt. Een activistische aandeelhouder, die een aandeel van 15,5 procent in het bedrijf heeft, is van mening dat de overheid hiermee te veel invloed krijgt.

Gesprekken tussen de aandeelhouder en de Duitse ministers voor Economie en Financiën op maandag zijn volgens Reuters op niets uitgelopen. In totaal staan er bij Lufthansa en de andere bedrijfsonderdelen van de groep 22.000 banen op de tocht.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.